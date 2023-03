Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brandalarm in der Schramberger Straße (12.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Wegen eines Brandalarms in der Schramberger Straße ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr. In einem Mehrfamilienwohnhaus löste ein Rauchmelder aus. Eine ältere Bewohnerin hatte sich versehentlich aus ihrer Wohnung im Obergeschoss ausgeschlossen, aus der jetzt starker Rauch drang. Die Polizei evakuierte vorsorglich das Gebäude. Der Feuerwehr gelang es, die Tür der betroffenen Wohnung zu öffnen wobei sich herausstellte, dass die Seniorin einen Topf mit Milch auf dem eingeschalteten Herd stehen gelassen hatte. Diese war verbrannt und hatte den starken Qualm verursacht. Nach dem Ablüften der Wohnung war diese wieder bewohnbar, zu einem Feuer kam es nicht. Alle Bewohner konnte in ihre Wohnungen zurückkehren.

