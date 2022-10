Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Staatsanwaltschaft Stralsund zum mutmaßlichen Tötungsdelikt in Barth

Barth (ots)

Wie mit Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5342839 berichtet, ereignete sich am Mittwochnachmittag (12.10.2022) ein Tötungsdelikt in Barth. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die Staatsanwaltschaft Stralsund informieren über den aktuellen Ermittlungsstand.

Wie am gestrigen Tag berichtet, steht ein 42-jähriger Marokkaner im dringenden Verdacht, in den Mittagsstunden (11.45-12.00 Uhr) mehrfach mit einem Messer auf seine 38-jährige Ehefrau in der zentralen Zuwandererunterkunft in der Berthold-Brecht-Straße in Barth eingestochen zu haben. Die 38-Jährige wurde hierdurch so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort verstarb. Der 42-Jährige verließ nach der Tat mit blutverschmierter Kleidung die Zuwandererunterkunft und gab an, seine Frau getötet zu haben. Der einschlägig vorbestrafte Mann ließ sich von den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevieres Barth widerstandslos festnehmen.

Die Kriminalpolizei Anklam übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stralsund vor Ort die Ermittlungen, um die Hintergründe des Geschehens zu klären. Der Leichnam des Opfers wird im Verlauf des heutigen Tages obduziert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum Tatmotiv dauern währenddessen noch an.

Die drei gemeinsamen Kinder wurden nach bekannt werden der Tat durch das Jugendamt in Obhut genommen. Sie befanden sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Unterkunft.

Der 42-jährigen Familienvater wird am heutigen Tag, gegen 14.00 Uhr dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell