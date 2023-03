POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht mit Sachschaden (11.03.2023)

St. Georgen (ots) - Am Sonntagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 3.15 Uhr haben Unbekannte einen Einbruch in ein Seniorenheim in der Straße "August-Springer-Weg" verübt. Die Diebe gelangten nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Innenräume und durchsuchten sie, wobei ihnen jedoch keine Wertgegenstände in die Hände fielen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ...

