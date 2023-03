Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Seniorenheim (12.03.2023)

St. Georgen (ots)

Am Sonntagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 3.15 Uhr haben Unbekannte einen Einbruch in ein Seniorenheim in der Straße "August-Springer-Weg" verübt. Die Diebe gelangten nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Innenräume und durchsuchten sie, wobei ihnen jedoch keine Wertgegenstände in die Hände fielen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 07724 94950-0, zu melden.

