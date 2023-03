Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf A81/ Lkr. Rottweil) Drei leicht Verletzte und rund 22.000 Euro bei Auffahrunfall

Villingendorf A81 (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 im Bereich der Neckarbrücke zu einem Unfall gekommen, bei dem sich drei Personen leicht verletzt haben und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 22.000 Euro entstanden ist. Ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Insignia war auf der A 81 aus Richtung Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs. Im Bereich der Neckarbrücke kam es wegen einer Baustelle und der Reduzierung auf einen Fahrstreifen zu einem Stau. Der Opel-Fahrer erkannte den Stau zu spät und kollidierte mit dem Heck eines bereits stehenden VW Tiguan einer 28-Jährigen. Der VW wurde danach noch auf einen davor befindlichen VW Passat eines 34 Jahre alten Mannes geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich neben der 28-jährigen Fahrerin des VW Tiguan noch eine 29 Jahre alte Mitfahrerin und ein ebenfalls 28-jähriger Mitfahrer leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Wagen. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen auf etwa 10.000 Euro, am VW Tiguan auf rund 10.000 Euro und am VW Passat auf ungefähr 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell