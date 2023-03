POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Schwarzen Audi A4 beschädigt und geflüchtet- Zeugen gesucht (06.03.2023)

Konstanz (ots) - Am Samstag gegen 20:15 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus im Ginsterweg in Villingen gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in einer Steckdose im Badezimmer im 1. Obergeschoss kam es zu einem Kabelbrand. Der Brand breitete sich im Inneren der Holzständerwände aus und es ...

