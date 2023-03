Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand von Einfamilienhaus (11.03.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 20:15 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus im Ginsterweg in Villingen gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in einer Steckdose im Badezimmer im 1. Obergeschoss kam es zu einem Kabelbrand. Der Brand breitete sich im Inneren der Holzständerwände aus und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr gestalteten sich schwierig, da zur Brandbekämpfung mehrere Decken und Wände geöffnet werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200´000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Villingen war mit 3 Fahrzeugen und 30 Mann und der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 5 Mann im Einsatz.

