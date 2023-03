Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (11.03.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 09:50 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf dem Lidl-Parkplatz in der Nußbacher Straße in Triberg beschädigt. Vermutlich bei einem Parkvorgang fuhr der bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer gegen den 3er BMW und beschädigte diesen hierbei erheblich am linken Heck. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3´000 Euro. Vom Verursacher konnten weinrote Lackantragungen gesichert werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724 949500 erbeten.

