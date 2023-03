Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS/ Bad Dürrheim, Lkrs SBK) Verkehrsunfall mit drei Verletzten/ ZEUGENAUFRUF (10.03.2023)

VS-Schwenningen/Bad Dürrheim/B27

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Freitagabend (10.03.2023), gegen 17:55 Uhr, an der Einmündung B27/ Robert-Bosch-Straße in Bad Dürrheim. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin befuhr mit ihrem Mercedes die B27, kommend von Donaueschingen, in Fahrtrichtung Schwenningen. Der Mercedesfahrerin kam ebenfalls auf der B27 ein Pkw Audi A6 entgegen. Dessen 63-jähriger Pkw-Lenker bog nach links in die Robert-Bosch-Straße nach Bad Dürrheim ab, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Hier kam es zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Audi. Beide Fahrzeuglenker, als auch die Beifahrerin in dem Mercedes, wurden durch die Wucht der Kollision leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, erlitten einen nicht unerheblichen Totalschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben mögen sich beim Polizeirevier Schwenningen, unter der Telefonnummer 07720 85000, melden.

