Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Fahrzeugüberschlag auf der A81 (10.03.2023)

Singen/Hilzingen/A81 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Freitagspätnachmittag (10.03.2023), gg. 16:55 Uhr, auf der Autobahn 81, Fahrtrichtungsfahrbahn Gottmadingen Richtung Singen. Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw BMW Mini an der Anschlussstelle Hilzingen, auf die A81 in Fahrtrichtung Singen, auf. Die Pkw-Lenkerin steuerte das Fahrzeug unmittelbar nach dem Auffahren auf die Linke der beiden Richtungsfahrbahnen. Hierbei übersah sie offensichtlich den von hinten herannahende Pkw VW Passat mit seinem 30-jährigen Lenker. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Aus diesem Grund kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw Mini überschlug sich hierbei mehrfach, kam aber schlussendlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Beide Fahrzeug-Lenker wurden mit verständigten Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum zur weiteren Behandlung verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Pkw wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Rettungsdienst erschien mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort.

