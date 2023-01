Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung in Leuba

Zittau / Görlitz (ots)

Durch einen Bürgerhinweis wurde der Bundespolizei am 18. Januar 2023 gegen 09:25 Uhr bekannt, dass soeben in der Ortslage Leuba 7-8 Personen durch zwei PKW abgesetzt wurden. Bei den PKW soll es sich um einen VW und ein Toyota mit tschechischen Kennzeichen handeln.

Sofort eingesetzte Streifen aus Ebersbach und Ludwigsdorf konnten kurz darauf sieben Syrer in einen Iraker im Alter von 15 - 53 Jahren in Gewahrsam nehmen.

Nach erfolgter Anzeige wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt wurden die beiden minderjährigen 15-Jährigen an das Jugendamt des Landkreises Görlitz übergeben, die anderen fünf Männer wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden weitergeleitet.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, welche Angaben zur Schleusung machen können, sich telefonisch bei der Bundespolizei Ebersbach (Tel.: 03586 / 76020) oder jeder anderen Polizeidienststelle im Landkreis Görlitz zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell