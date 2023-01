BPOLI EBB: Syrer in Kottmarsdorf abgesetzt - Zeugenaufruf

Löbau / Zittau (ots) - Am Samstag, den 14. Januar 2023 griffen Bundespolizisten in Weißenberg und bei Bernstadt insgesamt 9 syrische Flüchtlinge auf. Um 09:00 Uhr wurde in Weißenberg durch Landespolizisten eine Gruppe von 4 Syrern im Alter von 18 - 47 Jahren festgestellt. Die Gruppe wurde durch einen bislang unbekannten Schleuser mit einem roten Kleintransporter nach Deutschland gebracht und dann in Weißenberg ...

