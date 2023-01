Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Syrische Migranten eingeschleust

Löbau / Zittau (ots)

Am Samstag, den 14. Januar 2023 griffen Bundespolizisten in Weißenberg und bei Bernstadt insgesamt 9 syrische Flüchtlinge auf.

Um 09:00 Uhr wurde in Weißenberg durch Landespolizisten eine Gruppe von 4 Syrern im Alter von 18 - 47 Jahren festgestellt. Die Gruppe wurde durch einen bislang unbekannten Schleuser mit einem roten Kleintransporter nach Deutschland gebracht und dann in Weißenberg abgesetzt. Da sich keiner der Männer ausweisen konnte, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

Gegen 15:50 Uhr war es dann eine Familie von 5 Syrern im Alter von 1 bis 47 Jahren, welche durch eine Streife auf der Ortsverbindungsstraße von Ostritz nach Bernstadt kontrolliert wurde. Auch bei dieser Gruppe konnte sich keiner ausweisen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie wegen des Einschleusens von Ausländern. Sie bittet um Hinweise von Zeugen, die evtl. ein Absetzen der Personen gesehen haben bzw. sonstige Angaben zu Tat und Tätern machen können unter 03586 / 76020. Die Syrer stellten ein Schutzersuchen und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz weitergeleitet.

