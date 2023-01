BPOLI EBB: Schleuser von insgesamt 15 Syrern in Untersuchungshaft

Bischofswerda (ots) - Erneut wurden Bahnhöfe in der Oberlausitz zur Zielscheibe von Vandalen. So meldete eine Mitarbeiterin der DB AG am 09. Januar 2023 gegen 09:00 Uhr, dass ein Bahnsteigendschild am Haltepunkt Neukirch/Ost samt Fundament umgeworfen wurde. In den frühen Morgenstunden des 10. Januar 2023 bestreiften Bundespolizisten den Bahnhof Bischofswerda. Dabei stellten sie fest, dass auf dem Bahnsteig 2/3 eine ...

