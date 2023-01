Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - In Einfamilienhaus eingebrochen

Neuried (ots)

Unbekannten gelang es am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Fasanenweg einzudringen und unerkannt zu entkommen. In der Zeit wischen 14 Uhr und 17:30 Uhr durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten der Anwohner und durchwühlten etliche Schränke und Schubladen. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die Ermittlungen aufgenommen. /ma

