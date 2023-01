BPOLI EBB: Schlägerei auf Güterbahnhof

Rosenhain (ots) - Die Bundespolizei nahm am Morgen des 11. Januar 2023 auf der Bundesstraße 6 bei Rosenhain sieben Migranten aus der Türkei und aus Syrien in Gewahrsam. Sie waren aus Tschechien kommend unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist. Gegen 08:20 Uhr wurden die Personen nach Hinweis eines Augenzeugen kontrolliert. Ein 37-jähriger Türke sowie eine sechsköpfige Familie aus Syrien und der Türkei konnten keine ...

