Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Hattinger geht mit Pistole in Tankstellenshop

Hattingen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:45 Uhr, betrat ein 47-jähriger Hattinger den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Martin-Luther-Straße. In der Hand hielt der Mann eine schwarze Softairwaffe, die er in Richtung der Mitarbeiterin streckte. Augenscheinlich war der Mann stark alkoholisiert und er äußerte für die Frau unverständliche Worte. Die Mitarbeiterin forderte den Mann auf, er solle das Tankstellengelände verlassen, was er daraufhin auch tat. Die Angestellte informierte die Polizei. Der 47-Jährige konnte im Nahbereich vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden, er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Bei ihm konnte eine Softairwaffe aufgefunden werden, welche sichergestellt wurde. Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen deutlich hohen Wert. Dem Hattinger wurde eine Blutprobe entnommen. In welcher Absicht der 47-Jährige die Tankstelle betrat, ist bisher nicht abschließend geklärt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Hattinger entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

