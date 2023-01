Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Eine 27-jährige Hattingerin wurde am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Hagen leicht verletzt. Ein 31-jähriger Hattinger fuhr auf der Hermannstraße in Richtung Am Hagen und beabsichtigte nach rechts auf die Straße Am Hagen abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er die 27-jährige Fußgängerin, die beabsichtigte die Straßenseite zu wechseln und es kam zum Zusammenstoß. Die Hattingerin verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie nicht.

