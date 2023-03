Tuttlingen (ots) - Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in das katholische Pfarramt der Kirchengemeinde Maria Königin in der Bergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen die Unbekannten die Tür zum Sekretariat auf und durchwühlten dort, und in ...

mehr