Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburger fährt alkoholisiert gegen eine Ampel

Wolfsburg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Polizeidienststelle in Wolfsburg gegen 05.40 Uhr gemeldet, dass an der Feuerwachenkreuzung in Vorsfelde ein Pkw alleinbeteiligt verunfallt ist. Vor Ort konnten die Polizeibeamten dann einen Pkw Skoda Citigo feststellen, der vermutlich von der Amtsstraße kommend geradeaus über die Kreuzung und dort gegen eine Ampelanlage gefahren war. Als Fahrzeugführer gab sich ein 29jähriger Wolfsburger zu erkennen. Der Grund für den Unfall war den Beamten auch schnell klar, da in der Atemluft des Wolfsburgers starker Alkoholgeruch festzustellen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Da sich der Fahrer zudem bei dem Unfall leicht verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Wolfsburg zugeführt. Dort wurde dann auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden an Pkw und Ampel auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

