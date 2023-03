L 409, Sulz am, Neckar, Hopfau (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagvormittag auf der Landestraße 409 zwischen Sulz am Neckar und Hopfau ereignet hat. Gegen 10 Uhr war ein Sattelzug mit rundem Tank und roter Aufschrift von Sulz am Neckar in Richtung Hopfau unterwegs. Im Bereich ...

mehr