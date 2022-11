Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Wendevorgang Straßenbahn übersehen

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 60-jähriger Mazda Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Olgastrasse. Auf Höhe des Hauptbahnhofes wollte er sein Fahrzeug an einer dafür nicht geeigneten Stelle wenden und übersah hierbei die seitlich in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, wobei sich seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzte. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeits-/sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

