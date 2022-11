Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Traktor kollidiert mit Linienbus - Ein betrunkener Traktorfahrer hat am Freitagnachmittag beim Abbiegen einen Linienbus gerammt.

Ulm (ots)

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Linienbus die Schulstraße und wollte von dieser nach links in die Kirchstraße abbiegen. Dort befuhr zu diesem Zeitpunkt ein 47-Jähriger die Kirchstraße mit seinem Traktor aus Richtung Munderkingen kommend. Der Landwirt bog nach links in die Schulstraße ab. Beim Abbiegevorgang rammte er mit seiner Heugabel den Linienbus im hinteren Bereich. Dadurch ging eine Scheibe zu Bruch. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Es wurde niemand verletzt. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Ehingen nahm den Unfall auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Traktorfahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkohol. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme bei dem 47-Jährigen durchgeführt. Seinen Führerschein behielten die Polizisten. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Landwirt wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten haben.

+++++++++++++++++++ (2336392) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell