Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Ein Verletzter und hoher Sachschaden - Ein Verletzter und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Freitagnachmittag bei Balzheim.

Ulm (ots)

Gegen 16:05 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Nissan die Kreisstraße 7419 aus Wain kommend in Richtung Unterbalzheim. An der Kreuzung zur L 260 wollte er nach links in Richtung Dietenheim abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Dietenheim kommenden 50-jährigen Nissan Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei der 50-Jährige leicht verletzt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Beide Nissan mussten abgeschleppt werden. Am Qashqai des 75-Jährigen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Am X-Trail des Verletzten sind es etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung sowie einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

