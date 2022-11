Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr - Biberach

Ulm (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag zugezogen. Der 35-jährige Mann befuhr mit seiner Yamaha die Leipzigstraße in Biberach in stadtauswärtiger Richtung. Als er in den Kreisverkehr Leipzigstraße/Waldseer Straße einfuhr, geriet der Zweiradlenker aufgrund eines Fahrfehlers ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste in eine nahegelegene Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 500 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

