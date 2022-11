Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, L550/ Verletzter Rollerfahrer

Coesfeld (ots)

An der Kreuzung Roxeler Straße, L550 sind am Mittwoch (23.11.22) in Bösensell ein Auto und ein Rollerfahrer zusammengestoßen. Gegen 14.10 Uhr war eine 40-jährige Autofahrerin aus Senden auf der Roxeler Straße in Richtung Bösensell unterwegs. Sie wollte die L550 überqueren. Als sie an der Kreuzung anfuhr, kam es zur Kollision mit einem 55-jährigen Rollerfahrer aus Senden. Er war aus Richtung Tilbeck kommend auf der L550 in Richtung Senden unterwegs. Durch den Aufprall schleuderte der Mann auf die Straße. Mit einem Rettungswagen kam der Sendener verletzt in ein Krankenhaus. Die Roxeler Straße war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

