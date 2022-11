POL-COE: Nottuln, Nurmi-Straße/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots) - In Dülmen kam es zu vier Unfallfluchten. Gegen 22.40 Uhr meldete ein Zeuge am Mittwoch (23.11.22) ein kaputtes Schild an der L835 in Buldern. Ein unbekannter Fahrer war auf der Max-Planck-Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur L835 befindet sich eine leichte Linkskurve mit einem Grünstreifen. Dort standen Verkehrsschilder, eine Barke und zwei Zusatzzeichen für Lkw. Diese Schilder hat jemand umgefahren. Vor Ort entdeckten Polizisten eine ...

mehr