Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr - Führerschein beschlagnahmt

St.-Katharinen - Notscheid (ots)

Am Dienstagabend teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei in Linz mit, vor ihr fahre ein Pkw in der Kirchstraße, welcher in Schlangenlinien geführt werde. Die Polizei in Linz nahm sofort die Fahndung auf und stellte den betroffenen Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Notscheid fest. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug kam, konnte die Polizei die Ermittlungen aufnehmen. Der 59-jährige Mann aus Hausen/Wied stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell