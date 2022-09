Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Handy entwendet

Rheinbreitbach (ots)

Am Dienstagmittag entwendete ein 42-jähriger Mann aus Bad Honnef ein Handy aus einem Lkw, während der Fahrer und Besitzer des Mobiltelefons an einer Firma in der Hauptstraße den Lkw entlud. Nachdem der Täter das Handy aus dem Führerhaus entwendet hatte flüchtete er zunächst, konnte aber von dem Fahrer im Rahmen der Nacheile gestellt werden. Hier händigte der Täter dem Geschädigten sein Handy wieder aus und flüchtete erneut. Wenig später kam er wieder an den Tatort zurück und konnte dann festgehalten werden, bis die Polizei eintraf.

