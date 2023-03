Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in das katholische Pfarramt - Polizei bittet um Hinweise (10.03.2023)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in das katholische Pfarramt der Kirchengemeinde Maria Königin in der Bergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen die Unbekannten die Tür zum Sekretariat auf und durchwühlten dort, und in einem weiteren offenen Büroraum sämtliche Schränke und Schubladen. An den aufgebrochenen Türen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Pfarramtes festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0, zu melden.

