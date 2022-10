Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Dormagen (ots)

Unbekannte brachen in Dormagen an der Conrad-Schlaun-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Der Einbruch soll sich zwischen Dienstag (11.10.), circa 15:00, bis Donnerstag (13.10.), circa 18:45 Uhr, ereignet haben. Die Einbrecher durchwühlten diverse Zimmer. Ob und wie viel entwendet wurde, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Ebenfalls wird ermittelt, wie sich die Unbekannten Zutritt in das Haus verschaffen konnten. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell