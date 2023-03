Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weiden/ Sulz a. N., Lkrs. RW) Streifvorgang beim Überholen (10.03.2023)

Sulz/ L412 (ots)

Zu einem Fehler beim Überholen mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitagmittag (10.03.2023), gegen 12:30 Uhr, auf der L412, zwischen dem Ortsteil Weiden (Dornhan) und Sulz a. N. Eine Lkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Lkw Mercedes von Weiden in Richtung Sulz einem Kleinkraftrad Roller verkehrsbedingt hinterher. Plötzlich setzte ein dunkler Pkw VW Golf, älteren Baujahrs, welcher hinter dem Lkw fuhr, zum Überholen der eben beschriebenen vorausfahrenden Fahrzeuge an. Als sich der Pkw Golf auf Höhe des Lkws befand, näherte sich schon der Gegenverkehr, so dass der Pkw-Lenker mit seinem Golf wieder nach rechts einscheren musste. Hierbei kam es zwischen dem Pkw und dem Lkw zum Streifvorgang. Nur durch das beherzte starke abbremsen der Lkw-Lenkerin gelang es dem Golf-Fahrer zurück auf die rechte Fahrbahn einzuscheren. Der Golf-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Sulz a. N. fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Lkw beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen die Hinweise zu dem geflüchteten VW Golf geben können, mögen sich beim Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 81010, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell