POL-PB: Karneval - Polizei führt verstärkte Alkoholkontrollen durch

Paderborn-Wewer / Kreis Paderborn (ots) - (CK) - Am Mittwochvormittag (15.02., 11.00 Uhr) klingelte ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann an der Haustür eines älteren Ehepaares an der Anschrift Im Kirchenfelde. E gab an, dass er gerne elektronische Geräte kaufen würde, woraufhin ihn das Ehepaar in die Wohnung bat. Der Täter ließ sich hier verschiedene Gegenstände und Schmuck zeigen; kurze Zeit später kam noch ein ...

mehr