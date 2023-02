Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Paderborn-Elsen (ots)

(mh). Die Polizei Paderborn sucht Zeugen einer Körperverletzung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, die sich am Samstag, 11. Februar, um 19.00 Uhr der Gesselner Straße in Paderborn-Elsen ereignet haben soll.

Ein 42-jähriger Mann war auf dem dortigen Gehweg mit einem E-Bike in Richtung Sander Straße unterwegs, als ihm eine Frau und eine Mann entgegenkamen. Laut Aussage des Radfahrers schubste ihn der Mann, als er an den beiden Personen vorbeifahren wollte. Der 42-Jährige stürzte zu Boden. Als er wieder aufgestanden war, attackierte ihn der Mann nochmals körperlich und entfernte sich im Anschluss mit der Frau vom Geschehen in Richtung der Straße An der dicken Linde.

Der Radfahrer beschrieb den Mann als etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er sei schlank gewesen und habe kurze Haare sowie eine Brille mit runden Gläsern getragen. Gekleidet war er dunkel. Gesprochen habe er Deutsch ohne Akzent. Die Frau sei ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahren alt, 1,85 Meter groß und korpulent. Sie hatte blondes, schulterlanges Haar und habe eine weiße Jacke und blaue Jeans getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall und den beiden Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell