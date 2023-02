Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Überfall auf Geldboten gesucht

Hövelhof (ots)

(mh) Nach einem Raubüberfall auf einen Geldboten an der Allee in Hövelhof sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen.

Ein 20-jähriger Angestellter wollte am Montagabend gegen 23.05 Uhr Tageseinnahmen in einer Tasche zu einer Bank bringen. Er ließ sich dazu von einer 19-Jährigen in einem Toyota Yaris zur Filiale der Bank fahren. Während die Frau im Auto auf dem Parkplatz wartete, ging der Mann mit der Tasche zum Eingangsbereich. Bevor er die Bank betreten konnte, wurde er von zwei Personen, die aus Richtung der Schützenstraße zu ihm gelaufen sein sollen, attackiert und geschlagen. Der Mann fiel zu Boden und die Täter flüchteten zu Fuß mit der Beute in Richtung Sennestraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Beide Täter wurden als männlich beschrieben. Der Erste soll schwarze Jeans, eine schwarze Winterjacke und eine Sturmmaske getragen haben und etwa 1.80 Meter groß sein. Täter Zwei war ebenfalls mit einer Sturmmaske bekleidet. Er soll etwa 1,90 Meter groß gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den verdächtigen Personen oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

