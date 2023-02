POL-PB: Fünf Katalysatoren gestohlen

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen am Wochenende in einen Friseursalon an der Borchener Straße in Paderborn ein und stahlen den Inhalt der Ladenkasse. Zwischen Sonntag, 12.02.2023, 21:00 Uhr und Montag, 13.02.2023, 08:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter offensichtlich durch ein Fenster Zutritt zu dem Ladenlokal, stahlen den Inhalt der Ladenkasse und flohen in unbekannte Richtung. Die Inhaberin des Ladens bemerkte den Einbruch am Montagmorgen. Der Sachschaden ...

