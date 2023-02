Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher kamen durch Kellerfenster - Schmuck gestohlen

Salzkotten (ots)

(CK) - Am vergangenen Wochenende (10.02., 15.00 Uhr bis 12.02., 13.50 Uhr) nutzten bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen gewaltsam durch ein Kellerfenster in ein freistehendes Einfamilienhaus am Vauß Kamp im Ortsteil Scharmede ein.

In den Wohnräumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Mit Schmuck flüchteten sie schließlich wieder vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat über das Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

