Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 9. März 2022, kam es gegen 11:30 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück an der Anschlussstelle Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta fuhr mit ihrem Skoda infolge von Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Audi aus Dortmund auf, welcher von der 61-jährigen Fahrerin verkehrsbedingt abgebremst wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Beide Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.

Gegen die 49-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell