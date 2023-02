POL-PB: Zeugen nach Steinwurf von Brücke auf der B64 gesucht

Paderborn (ots) - (mh) Nach zwei erfolgten und einem versuchten Wohnungseinbruch in Paderborn sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Am Engernweg brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 02. Februar, und Donnerstag, 09. Februar, 13.30 Uhr in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein und flüchteten in Anschluss in unbekannte Richtung. Ebenfalls am Donnerstag, 09. Februar, drangen unbekannte Täter zwischen 16.35 Uhr und ...

mehr