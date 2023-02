Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach zwei erfolgten und einem versuchten Wohnungseinbruch in Paderborn sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Am Engernweg brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 02. Februar, und Donnerstag, 09. Februar, 13.30 Uhr in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein und flüchteten in Anschluss in unbekannte Richtung. Ebenfalls am Donnerstag, 09. Februar, drangen unbekannte Täter zwischen 16.35 Uhr und 18.30 Uhr in ein Haus am Weierstraßweg ein und durchwühlten die Räume. Auch die Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zwischen Sonntag, 05. Februar, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 08. Februar, 20.00 Uhr, versuchten Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Horner Straße einzubrechen. Der Versuch schlug fehl. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell