Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am Freitag, 10. Juni, gegen 12.30 Uhr, in Nordhausen. Ein 34-jähriger Mann war mit seinem Lkw aus dem Betriebsgelände der Stadtwerke auf die Robert-Blum-Straße aufgefahren, in Richtung Kreisel. Hierbei verließ ein Ford Pick Up die erste Ausfahrt der Stadtwerke und zwang den Lkw-Fahrer zu einer Bremsung. Der 34-jährige hupte gleichzeitig. An der Auffahrt zur Helmestraße, Höhe Autohaus, musste der Pick Up anhalten. Der Lkw hielt ebenfalls dahinter. Der Fahrer des Pick Up sprang aus seinem Auto und soll den 34-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Als weitere Autos hinzukamen sprang der unbekannte Fahrer in seinen Pick Up und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Hierbei nahm er einem weiteren Fahrzeug die Vorfahrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Streit beobachtet haben und Hinweise zum Fahrer des Pick Up geben können. Außerdem wird der Fahrer des Fahrzeuges gesucht, dem der Beschuldigte beim Davonfahren die Vorfahrt nahm. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

