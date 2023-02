POL-PB: Geld an WhatsApp-Betrüger überwiesen

Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 18.15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Thüringer Weg in Paderborn eingebrochen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Rückfragen von ...

