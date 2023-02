Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem 29-jährige Pedelecfahrer auf der Wollmarktstraße in Paderborn hat sich der Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Die 33-jährige Fahrerin eines Fords war am späten Dienstagnachmittag gegen 17.05 Uhr in Richtung Frankfurter Weg unterwegs. Als sie nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, bremste ein entgegenkommender LKW ab, um sie vorzulassen. Die Frau fuhr an und kollidierte mit dem Radfahrer, der in Fahrtrichtung Borchener Straße fuhr. Der Mann, der keinen Helm trug, fiel zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Die Wollmarktstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell