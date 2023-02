POL-PB: Einbruch in Shisha-Bar - Polizei stellt Täter vor Ort

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Samstagmorgen (04.02., 02.50 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen in einer Diskothek an der Leostraße informiert. Da nach ersten Angaben bis zu 50 Personen involviert sein sollten, wurden mehrere Streifenfahrzeuge zum Einsatzort entsandt. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf ...

mehr