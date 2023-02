Polizei Paderborn

POL-PB: Frau verstirbt nach Unfall am Bahnübergang Driburger Straße im Krankenhaus

Paderborn (ots)

(mh). Am Bahnübergang an der Driburger Straße in Paderborn ist am Dienstagabend (07. Februar) gegen 17.50 Uhr eine Frau von einem Zug erfasst worden. Die schwer verletzte 37-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und die herbeigerufenen Rettungskräfte am Abend in einem Paderborner Krankenhaus.

Der Zug war zuvor vom Paderborner Hauptbahnhof aus in Richtung Bielefeld losgefahren. Trotz einer Notbremsung konnte der Unfall nicht mehr verhindert werden. Der Zugführer und ein Ersthelfer erlitten einen Schock und mussten durch Mitarbeiter der Notfallseelsorge versorgt werden. Die 41 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Sie wurden zunächst in einem Bus der Feuerwehr Paderborn betreut und anschließend zum Nordbahnhof gebracht. Zusätzlich zum Bahnübergang Driburger Straße wurde auch der Übergang an der Benhauser Straße komplett gesperrt und der Zugverkehr auf der Strecke bis in die Abendstunden eingestellt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn war vor Ort. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Schranken am Bahnübergang für Fußgänger unten.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell