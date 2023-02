POL-PB: Raubüberfall auf jungen Mann - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (mh). Am Bahnübergang an der Driburger Straße in Paderborn ist am Dienstagabend (07. Februar) gegen 17.50 Uhr eine Frau von einem Zug erfasst worden. Die schwer verletzte 37-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und die herbeigerufenen Rettungskräfte am Abend in einem Paderborner Krankenhaus. Der Zug ...

