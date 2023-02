POL-PB: Brücke wiederholt beschädigt - Stadt Lichtenau setzt Belohnung aus

Salzkotten (ots) - (CK) - Am vergangenen Wochenende (10.02., 15.00 Uhr bis 12.02., 13.50 Uhr) nutzten bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen gewaltsam durch ein Kellerfenster in ein freistehendes Einfamilienhaus am Vauß Kamp im Ortsteil Scharmede ein. In den Wohnräumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Mit Schmuck flüchteten sie schließlich wieder vom Tatort in ...

mehr