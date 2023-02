Polizei Paderborn

POL-PB: Tiefstehende Sonne verursacht Verkehrsunfälle

Paderborn (ots)

(mh) Vermutlich die tiefstehende Sonne hat am späten Montagnachmittag in Paderborn zu zwei Verkehrsunfällen geführt. Drei Personen zogen sich leichte, ein vierjähriges Mädchen schwere Verletzungen zu.

Das Kind stand gegen 16.15 Uhr gemeinsam mit ihrer Mutter an einer Fußgängerampel im Kreuzungsbereich der Detmolder Straße mit dem Pfälzer Weg und der Arminiusstraße. Als die Ampel grün zeigte, überquerte das Mädchen die Straße als Erste und wurde dabei von einem Audi A3 erfasst, der von der Arminiusstraße nach links stadteinwärts auf die Detmolder Straße eingebogen war. Laut Angaben des 23-jährigen Fahrers habe ihn die zu dem Zeitpunkt tiefstehende Sonne geblendet, so dass er die Fußgänger nicht wahrgenommen habe. Die Polizei stellte fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Das vierjährige Mädchen wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die tiefstehende Sonne ist vermutlich auch der Grund für einen weiteren Verkehrsunfall auf der B64 etwa eine Stunde später. Die 50-jährige Fahrerin eines VW Golfs war gegen 17.15 Uhr aus Bad Driburg kommend in Richtung B1 unterwegs. Auf der Talbrücke "Krumme Grund" verlangsamte der vor ihr fahrende Ford C-Max, in dem ein 58-Jähriger und eine 67-jährige Beifahrerin saßen, seine Geschwindigkeit wegen der schlechten Sichtverhältnisse. Dies erkannte die 50-Jährige zu spät und fuhr auf den Ford auf. Beide Autos kamen 25 Meter nach dem Aufprall zum Stehen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leichtverletzt durch Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht.

Der Golf und der Ford mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, war die an dieser Stelle einspurige B64 zwischen dem Georg-Marschall-Ring und der Ausfahrt zur B68/Warburger Straße komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab.

Die Polizei Paderborn rät Verkehrsteilnehmern aufgrund der zu dieser Jahreszeit tiefstehenden Sonne mit ausreichend Sicherheitsabstand und vorausschauend zu fahren. Dazu sollte das Tempo reduziert und die Windschutzscheibe sauber gehalten werden, um irritierende Lichtreflektionen zu verhindern.

