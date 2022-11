PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Löhnberg+++Toiletten-Münzanlagen beschädigt+++Staubsaugerautomat aufgebrochen+++

1. Einbruch in Löhnberg,

Löhnberg, Am Falkenflug, Dienstag, 22.11.2022, 16:45 Uhr bis 18:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Löhnberg ein und entwendeten Wertgegenstände daraus. Eine 55-Jährige bemerkte den Einbruch bei ihrer Rückkehr zum Haus in der Straße "Am Falkenflug" und verständigte die Polizei. Unbekannte Täter hatten die Terrasse des Einfamilienhauses betreten und dort ein Fenster aufgehebelt. So gelangten sie in das Innere und durchwühlten die Zimmer und die darin stehenden Möbel. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

2. Toiletten-Münzanlagen beschädigt,

Limburg, Londoner Straße und Sackgasse, Dienstag, 22.11.2022, 13:00 Uhr

(wie) Unbekannte Täter haben am Dienstag in Limburg zwei Toilettenmünzanlagen erheblich beschädigt und Münzen gestohlen. Die Täter begaben sich in die Toilettenanlage in der Nähe des ICE-Bahnhofs in der Londoner Straße. Dort versuchten sie den Münzkasten aus der Wand zu hebeln. Dies gelang den Dieben jedoch nicht und so blieb es lediglich beim Schaden an der Anlage in Höhe von circa 3.000 EUR. Am Altstadtparkhaus in der Sackgasse gingen die Täter genauso vor, dort gelang es ihnen allerdings die Münzkassette mit Inhalt zu entwenden. Hier entstand ein Sachschaden in Hohe von circa 4.000 EUR. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Staubsaugerautomat aufgebrochen,

Limburg, Brüsseler Straße, Mittwoch, 23.11.2022, 10:40 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Mittwoch ein Staubsaugerautomat an einer Tankstelle aufgebrochen. Unbekannte Täter hatten das Gelände einer Tankstelle in der Brüsseler Straße betreten und hebelten dort einen Staubsaugerautomaten auf. Aus dem Inneren entwendeten sie dann das Münzgeld und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

