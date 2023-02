POL-PB: Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Hövelhof (ots) - (mh) Nach einem Raubüberfall auf einen Geldboten an der Allee in Hövelhof sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Ein 20-jähriger Angestellter wollte am Montagabend gegen 23.05 Uhr Tageseinnahmen in einer Tasche zu einer Bank bringen. Er ließ sich dazu von einer 19-Jährigen in einem Toyota Yaris zur Filiale der Bank fahren. Während die Frau im Auto auf dem Parkplatz wartete, ging der Mann mit der ...

